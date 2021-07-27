Горняк22: Девятилетний мальчик погиб от удара током на крыльце магазина

Скорая помощь Фото: pixabay.com

Скорая помощь доставила пострадавшего ребенка в больницу, но врачам спасти его не удалось. 25 июля мальчику исполнилось бы 10 лет

24 июля в Нижнем Тагиле Свердловской области девятилетний мальчик погиб от удара током, задев блок кондиционера на крыльце магазина, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Стало известно, что женщина гуляла со своим сыном по городу. Ребенок попросил купить воды. Они вместе зашли в магазин, но позже мальчику стало жарко и он попросился выйти на улицу. Потерпевший вышел на крыльцо магазина, где получил удар током.

По предварительной информации, мальчик задел рукой антивандальную решетку внешнего блока кондиционера, после чего его ударило током и он скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура организовала проверку.

Ранее в Алтайском крае 14-летнюю школьницу убило током в душевой кабине. ЧП произошло 19 июня в Тальменском районе.

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