Горняк22: В Алтайском крае ночью ограбили церковь и унесли пожертвования

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Камне-на-Оби Фото: izvestiy-kamen.ru

Сотрудники Каменской полиции разыскивают группу лиц, которая попала в камеры видеонаблюдения в церкви Покрова Пресвятой Богородицы

В Камне-на-Оби неизвестные украли деньги из церкви – дерзкую вылазку они совершили ночью 22 июля, сообщают «Каменские известия».

Взломав окна, воры проникли в помещение церкви, повредили замок на ящике для пожертвований и забрали все деньги, которые в нем хранились.

Преступникам удалось скрыться. Лица злоумышленников в масках и капюшонах попали на камеры видеонаблюдения в церкви. Полиция просит граждан, которые что-либо знают о лицах, причастных к краже, помочь в расследовании.

О сумме похищенных пожертвований не сообщается.

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