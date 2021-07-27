Горняк22: В Барнауле в 30-градусную жару вспыхнул аварийный барак на Потоке

Пожар в аварийном доме на Потоке, ул. Беляева, 20 Фото: @barnaul.insta

В последние дни у пожарной службы много работы, отмечают жители города. За последнее время в городе случилось несколько крупных пожаров

В районе Потока в краевом центре второй раз за год горит расселенный аварийный барак на улице Беляева, 20. Об этом сообщают соцсети.

Первый раз пожар случился 11 апреля – у аварийного нежилого дома горела крыша. По сегодняшним снимкам видно, что возгорание произошло там же.

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Жители района написали, что на месте работают пожарные.

«Зачем стоят эти бараки? Наш дом снесли уже восемь лет назад (он стоял рядом), и эти же бараки еще тогда горели и до сих пор стоят», – спрашивает одна из жительниц Потока.

Также барнаульцы предположили, что, возможно, скоро на этом месте начнется строительство новой многоэтажки.

ТОЛК