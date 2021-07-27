Горняк22: В Республике Алтай турист из Москвы застрял на скале в районе Мультинских озер

Республика Алтай Фото: pexels.com

В настоящее время турист дожидается эвакуации на вершине горы. К нему уже направилась группа спасателей

В Республике Алтай сотрудники МЧС начали спасательную операцию по эвакуации туриста из Москвы, который не смог спуститься со скалы самостоятельно, сообщают «Новости Горного Алтая».

Стало известно, что 24 июля в Усть-Коксинском районе одиночный турист поднялся на скалу возле высокогорного озера Славных Девчат в районе Мультинских озер. Спуститься с вершины сам он не смог.

25 июля для эвакуации туриста направили группу спасателей, которые выдвинулись в село Мараловодка по направлению маршрута москвича.

Ранее на Алтае запретили турпоходы на ледник Актру из-за селей и камнепадов. В МЧС уточнили, что каждое лето там регистрируют случаи с гибелью и травмированием людей.

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