Горняк22: В Алтайском крае от уплаты алиментов уклоняются более 2,5 тысяч родителей

Выплаты. Алименты. Деньги

Среди всего объема исполнительных производств в Алтайском крае взыскание алиментов составляет большую часть — это 73 процента

За первую половину года судебные приставы на Алтае взыскали более 233 млн рублей алиментов – это 20 тысяч исполнительных производств, сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов Алтайского края.

Уклониться от неуплаты алиментов на содержание собственных детей пытались более 2,5 тысяч жителей края. Приставы составили и портрет типичного неплательщика на Алтае: как правило, это мужчина старше 40 лет, работающий в сфере малого бизнеса или официально числящийся безработным.

За неуплату алиментов к должникам применены меры административной и уголовной ответственности.

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