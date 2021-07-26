Горняк22: Алтайский край поставил новый антирекорд по количеству умерших от коронавируса

Коронавирус в Алтайском крае. Служба скорой помощи Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

В Алтайском крае продолжается рост заболевших коронавирусом – по данным Минздрава региона, медицинская отрасль сейчас работает на пределе возможностей и с невиданными нагрузками

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 273 новых случаев заражения COVID-19, выздоровело 54 человека, умерло 23 человека, от коронавириуса – 19 человек.

Статистика по заражению коронавирусом на неделе в регионе демонстрировала антирекордные показатели – больше всего заболевших было выявлено в субботу, 24 июля (276 человек), в последний день уходящей недели край поставил новый антирекорд по количеству смертей – 23 человека.

Самое высокое число новых случаев за сутки показали города: Барнаул – 90, Бийск – 22, Рубцовск – 21, Заринск – 14.

Коронавирус на 25 июля в Алтайском крае

на лечении – 3 239 пациентов

тяжелобольных – 752

подключены к аппаратам ИВЛ – 228

развернуто – 4 670 коек

резервных коек – 756

Всего за неделю в Алтайском крае было выявлено 1902 новых случая заражения COVID-19 (для сравнения, неделей раньше было 1 834 случая).

В течение недели от коронавируса в Алтайском крае скончалось 135 человек (неделей раньше 115).

Коронавирусная статистика в Алтайском крае

60 458 – общее число заболевших COVID-19

48 490 – выздоровели

3 829 – умерли

1 728 863 – обследованы на инфекцию

Вакцинация в Алтайском крае на 25 июля

поступило – 524 141 комплект вакцины

первую прививку поставили – 117 075

полностью привиты – 342 791

всего прививается – 459 806

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