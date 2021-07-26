Горняк22: С сентября у жителей Барнаула вырастут суммы в квитанциях за ЖКХ

Барнаул. Панорама Центрального района Фото: @cepreef

Одно из новых правил городского благоустройства касается увеличения расходов управляющих организаций, расходы лягут и на собственников жилья

С сентября 2021 года в Барнауле вступят в силу новые правила городского благоустройства. В документе прописано сразу несколько важных нововведений. Одно из них – управляющая компания или ТСЖ теперь обязаны убирать территорию в радиусе 10 метров от любого дома, даже если эта территория считается бесхозной или муниципальной.

Почему это будет грозить увеличением сумм в квитанциях корреспондентам «Вести-Алтай» рассказал Дмитрий Ильиных, депутат Барнаульской гордумы и директор УК. В частности, он отметил, что жителей центральной части города новшество вряд ли коснется – так как там почти нет пустующих участков земли.

А вот, например, в районе Потока есть много территорий, где некогда были аварийные дома, теперь это пустые участки, которые обязана будет убирать УК (в радиусе 10 метров от ближайшего дома).

Также много пустующих участков в строящемся Индустриальном районе – там пока много пустырей, где нет дорог, или где должна быть школа или дом. УК будут обязаны убирать и такие территории, если они входят в радиус десять метров от близстоящего дома. Расходы лягут не только на УК, но и, в конечном итоге, на жильцов дома, считает депутат.

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