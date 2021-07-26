Горняк22: В Турции предлагают ужесточить антиковидные меры против туристов из России

Турция Фото: pixabay.com

Главный инфекционист страны не уточнил, почему меры должны применяться только к российским туристам, но он обеспокоен ростом новых случаев COVID в стране

Глава Союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан выразил озабоченность тем, что в стране выявлено максимальное с мая количество заболевших, сообщает РБК.

В связи с этим он предлагает ужесточить антиковидные меры против российских туристов, так ка считает, что рост заражений связан именно с туризмом. Он подчеркнул, что в Турции сейчас «ходит не менее одного миллиона инфицированных, и они очень заразны».

«По отношению к туристам из России необходимо принять более строгие меры, иначе оставить рост заболеваемости не удастся», – написал он в Twitter.

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