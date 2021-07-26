Горняк22: Когда и как отмечают День парашютиста 2021 и как с ним поздравить

Парашютист. Небо. Спорт Фото: pixabay.com

Профессионалы и любители парашютного спорта отмечают свой профессиональный (и пока не официальный) праздник в конце июля

В 2021 году День парашютиста – 26 июля.

В этот день в 1930 году группа советских летчиков и механиков 11-й авиационной бригады Московского военного округа впервые совершила под Воронежем серию прыжков с самолетов. Именно это событие положило начало массовому развитию парашютизма в Советском Союзе, пишет «Календарь событий».

Поздравления с Днем парашютиста

Не каждый может прыгнуть с парашютом —

Отвага, сила духа здесь важны,

Удача и терпенье много значат,

Специальные умения нужны.

Парашютист — синоним к слову смелость.

Шаг в бездну сделать очень нелегко:

Лететь и думать, где бы приземлиться,

И чувствовать, что очень высоко.

Пусть мужество их будет нам примером

Того, как можно страх преодолеть,

Найти в себе уверенность и веру,

И слабость побороть свою суметь!

Небу, бросаясь в объятия,

Паришь в вышине, словно птица

Тебя я поздравить хочу

Сегодня с днем парашютиста.

Другом пусть будет ветер,

Крепки и надежны стропы,

Воздушный поток за руку

Ведет по небесным тропам.

Внизу проплывает земля

И ждет, когда к ней вернешься,

Судьбой стали твоей

Небесный простор и солнце.

Источник

ТОЛК