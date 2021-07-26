Горняк22: Кто схлестнется на думских выборах в Алтайском крае на округах
Выборы. Голосование Фото: Толк
Пока известен список тех, кто заявил в избирком о желании баллотироваться и подал соответствующие документы — но не факт, что всех зарегистрируют
23 июля завершился срок приема документов на выдвижение кандидатов по одномандатным округам в Госдуму. То есть фактически стало ясно, кто хотел бы участвовать в выборах на всех четырех округах Алтайского края. Однако впереди еще этап регистрации, и его могут преодолеть не все. Самые высокие шансы — у тех, кого выдвинули партии, которым не нужно собирать подписи в поддержку.
В списках оказались четыре депутата Госдумы, причем два из них сразятся на одном округе, как и в 2016-м году — Иван Лоор и Александр Терентьев. Также среди желающих:
- девять руководителей организаций,
- четыре сотрудника краевого парламента, включая трех депутатов — зампредов комитетов, работающих на постоянной основе, то есть за зарплату,
- зампред Барнаульской гордумы,
- три предпринимателя,
- три партийных работника,
- три рядовых сотрудника различных организаций,
- два юрисконсульта,
- два пенсионера,
- председатель ТСЖ,
- глава сельсовета и другие.
«Толк» представляет списки всех желающих по округам.Карта одномандатных округов Госдумы в Алтайском крае
Барнаульский округ (№39)
- Бессарабов Даниил, действующий депутат Госдумы, выдвинут «Единой Россией» («ЕР»),
- Бороздин Валентин, пенсионер, выдвинут «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость» (РППСС),
- Зырянов Виталий, мастер бийского филиала «Алтайкрайэнерго», выдвинут «Коммунистической партией — коммунисты России» (КПКР),
- Зяблицева Надежда, гендиректор компании «Океан», выдвинута партией «Новые люди»,
- Кривов Андрей, консультант комитета в АКЗС, выдвинут КПРФ,
- Майдуров Анатолий, инженер в краевом перинатальном центре, самовыдвиженец,
- Молотов Александр, замглавы комитета в АКЗС, выдвинут «Справедливой Россий — За правду» (СРЗП),
- Рау Виктор, председатель ТСЖ «Октябрьское», выдвинут партией «Яблоко»,
- Скосырский Алексей, гендиректор компании «Тройка», выдвинут ЛДПР.
Из девяти претендентов только один должен будет собрать подписи избирателей в свою поддержку — самовыдвиженец Майдуров. Остальные выдвинуты партиями, которые освобождены от этой процедуры на выборах в Госдуму.
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Рубцовский округ (№40)
- Астаховский Евгений, директор «Барнаульской халвичной фабрики», выдвинут партией «Родина»,
- Вакаев Владислав, глава Фонда имущества Алтайского края, выдвинут партией «Новые люди»,
- Дворников Виктор, гендиректор компании «Миравит», выдвинут РППСС,
- Кадкина Дарья, домохозяйка, самовыдвиженец,
- Курносова Елена, предприниматель, выдвинута КПКР,
- Попов Владимир, пенсионер, самовыдвиженец,
- Прусакова Мария, лидер краевой организации КПРФ, ею и выдвинута,
- Струченко Сергей, зампредседателя Барнаульской гордумы, выдвинут «ЕР»,
- Суслова Людмила, замглавы комитета вы АКЗС, выдвинута «СРЗП»,
- Чеснов Павел, предприниматель, выдвинут Российской партией свободы и справедливости,
- Шудра Ирина, зампредседателя комитета АКЗС, выдвинута ЛДПР.
Здесь сразу два самовыдвиженца, которым придется собирать подписи. Одна — молодая домохозяйка, коммунистка из Республики Алтай, другой — депутат АКЗС, ресурсный предприниматель Владимир Попов.
Это округ обещает быть наиболее конкурентным, так как с выборов здесь снялся действующий депутат Госдумы от «ЕР» Виктор Зобнев.
Бийский округ (№41)
- Арцибашев Антон, секретарь местного отделения КПРФ, ею и выдвинут,
- Боронин Олег, глава Сибирского сельсовета, выдвинут СРЗП,
- Железовский Максим, предприниматель, выдвинут ЛДПР,
- Ильиных Юрий, директор компании «Глобал-групп», выдвинут партией «Яблоко»,
- Киреева Ксения, менеджер в благотворительном фонде «Капитан», выдвинута партией «Новые люди»,
- Макаров Иван, гендиректор институт «Алтайводпроект», выдвинут РППСС,
- Матасов Сергей, глава реготделения КПКР, ею и выдвинут,
- Прокопьев Александр, депутат Госдумы, выдвинут «ЕР».
Округ с наименьшим числом заявившихся кандидатов. Считается одним из наиболее предсказуемых по результату.
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Славгородский округ (№42)
- Андрющенко Александр, юрисконсульт в колледже, выдвинут КПКР,
- Крайн Максим, помощник депутата Госдумы, выдвинут ЛДПР,
- Левашова Анна, доцент института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН, выдвинута КПРФ,
- Лоор Иван, депутат Госдумы, выдвинут «ЕР»,
- Мартыненко Антон, директор компании «Зерг», самовыдвиженец,
- Терентьев Александр, депутат Госдумы, выдвинут СРЗП,
- Ткаченко Андрей, директор «Алтайского института управления закупками», выдвинут партией «Яблоко»,
- Третьяков Александр, замдиректора компании «Алтайская гидрогеологическая экспедиция», выдвинут РППСС,
- Томашевич Александра, юрисконсульт на «Алтайтрансмаш-сервис», выдвинута партией «Новые люди»,
- Убраев Сергей, заместитель гендиректора «Барнаулмеханомонтаж», выдвинут партией «Родина».
Здесь только один самовыдвиженец, который уже неоднократно принимал участие в выборах различного уровня от разных политических сил.