Горняк22: В России разрешили лишать зарплаты работников за отказ от вакцинации

Вакцина Фото: pixabay

Если у сотрудника нет медотвода или другой уважительной причины, то работодатель вправе освободить его от работы, лишив при этом зарплаты

Минтруд РФ и Роспотребнадзор разрешил работодателям без сохранения зарплаты отстранять сотрудников, которые отказались ставить прививку от коронавируса, сообщает РГ. Теперь руководство может издать соответствующий приказ и указать в нем сроки.

Однако если у сотрудника есть медотвод от вакцинации, то его могут перевести на удаленную работу.

Также ведомства рекомендовали работодателям предоставлять выходной сотрудникам для прохождения вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

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