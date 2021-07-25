Горняк22: «Здеся был Вася»: в Барнауле художницы превращают дыры в асфальте в арт-объекты

Заплатка проекта "Здеся был Вася" Фото: www.instagram.com/zdesabylvasya22

В Барнауле начали заделывать дыры в асфальте необычным способом. «Если не мешает дырка в асфальте — не помешает и заплатка», — считают авторы полезного арт-проекта

«Здеся был Вася» – арт-проект барнаульских художниц Ольги Бересты и Екатерины Витвиновой, в рамках которого они украшают тротуарные ямы мозаичными заплатками. Проект проходит в форме квеста: задача жителей – найти мозаику и сфотографироваться с ней. Самые активные смогут увековечить свое имя в тротуарной мозаике. Художницы рассказали «Толку», зачем решили латать городской асфальт.

– Для чего вы делаете проект? У вас есть конкретная цель?

– Наша цель – отвлечь людей от вандализма и разрушения природы, направить их энергию в созидательное действие. Мы хотим, чтобы человеком двигало добровольное, конструктивное стремление. Мы даем возможность красиво и с пользой оставить свое имя на городском тротуаре.

– Как вы решаете вопрос о размещении заплатки с владельцем земли?

– Мы не контактируем с владельцами земли, поэтому и выбираем тротуар, а не фасад здания. Думаю, если владельцами не мешает дырка в асфальте, не помешает и заплатка.

Заплатка проекта «Здеся был Вася» Фото: «Толк»

– От чего зависит выбор места? Всегда ли это центр города?

– Мы делаем заплатки только на пешеходных дорожках с ямами, потому что им это нужно. Нам важно залатать яму, а они есть не только в центре, поэтому мы не прикреплены к месту.

– Из чего состоят ваши мозаики? Сколько в среднем стоит одна заплатка?

– Еще одна цель проекта – апсайклинг – вторичное использование материалов. Мозаики состоят из разбитой, ненужной плитки. Но, конечно, приходится покупать дополнительные материалы: клей, серпянку, цемент, песок, грунт. Уходит немало бензина и на поиски места. На семь заплаток потрачено около 5 тыс. рублей.

09 июля, 17:27

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– Откуда вы берете идеи для мозаик? Что вас вдохновляет?

– Идеи берутся из головы. Вдохновляет сама мысль украсить мир вокруг себя. Мне нравится думать, что люди находят мозаики и радуются этому, нравится думать о том, как это красиво и полезно для окружающей среды. Конечно, вдохновляет и сама цель нашего проекта.

– Сколько мозаик вы хотите сделать?

– Мы не устанавливаем конкретное количество заплаток. Будем делать их по возможностям и по желанию.

– Насколько активно жители Барнаула участвуют в поисках заплаток? Есть ли донаты или помогают волонтеры?

– Люди очень активно разыскивают заплатки. Они с азартом ищут, находят и радуются – для нас это очень неожиданно и приятно. И донатов, и волонтеров у нас пока мало. Потраченные средства себя еще не окупили. Волонтеры нужны для поиска мест с ямами, для физической помощи. Так что, мы будем рады любому содействию.

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За фото с мозаикой, за нахождение места для заплатки, а также за денежную или волонтерскую помощь, начисляются «васьки». Количество валюты отслеживается. Три самых богатых по «васькам» человека получат свои именные мозаики в Барнауле.

– Розыгрыши с именными мозаиками будут каждый год?

– Конечно, мы будем проводить такой розыгрыш ежегодно. Люди, набравшие наибольшее количество «васьков» получат свою именную табличку. Мы хотим создать что-то вроде Аллеи Славы: таблички с именами победителей. Итог квеста этого года подведем на День города – уже появятся первые именные мозаики.

– На какое время рассчитан проект?

– Проект рассчитан на неопределенное время, сейчас мы можем точно сказать, что он продолжается. Как только мы решим, что он реализован, прекратим деятельность, хотя заниматься этим можно бесконечно. Единственное, установка заплаток будет прерываться на зиму. Но работа не остановится – будем делать заготовки на весну.

Мария Кротова

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