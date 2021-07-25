Горняк22: Символ Рубцовска «Дом под шпилем» разрушился окончательно

Разрушенный "Дом под шпилем" в Рубцовске Фото: vrubcovske.ru

В мэрии города рассказали, что обрушение на этот раз было контролируемым – это сделали в целях исключения самопроизвольного обрушения

Знаменитый рубцовской «Дом под шпилем», который расположен по адресу ул. Московская, 7, в пятницу рухнул прямо на глазах у прохожих. Правда, демонтаж дома контролировали строители.

Напомним, не так давно рубцовчане сообщили в соцсетях, что в здании, которое признано аварийным, рухнул знаменитый шпиль. Для того, чтобы оно не представляло угрозу жизни и здоровья, здание демонтировали при помощи дорожной техники, сообщает «Местное время».

Отмечается, что дом был признан аварийным, в последние годы в опорных стенах произошли серьезные конструктивные разрушения. Для демонтажа дома использовали гидравлический погрузчик, стрелой которого и снесли оставшиеся стены. На сносе объекта участвовало десять человек. После разбора завалов на месте здания будет разбита парковая зона.

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