Горняк22: Внедорожник снес столб и ограждение на перекрестке в Барнауле
ДТП Фото: Инцидент Барнаул
Сейчас на месте работает полиция, выясняются все обстоятельства аварии. Судя по кадрам, автомобиль не получил серьезных повреждений
Утром 24 июля на пересечении улиц Солнечная поляна и Энтузиастов произошло ДТП – внедорожник влетел в столб и снес металлическое ограждение, сообщает «Инцидент Барнаул».
На кадрах видно, что перед авто лежит столб и покорежено ограждение. Также с дерева упали ветки.
Что стало причиной аварии не уточняется. Предположительно, водитель автомобиля не пострадал.
Ранее сообщалось, что Lexus снес столб и дорожные знаки на Малаховском кольце в Барнауле.