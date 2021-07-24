Горняк22: В России с начала пандемии на треть подскочила стоимость ремонта

Ремонт Фото: pexels.com

По мнению экспертов, подорожание стройматериалов произошло из-за повышенного спроса при неполном восстановлении темпов производства и перевозок после отмены локдаунов

В России из-за подорожания стройматериалов стоимость ремонта квартир и дач выросла на 32%, сообщают «Известия».

По мнению экспертов, стоимость ремонта может вырасти еще на 5–7%. Рост цен стал особенно заметен летом этого года. По просьбам граждан производителей сейчас проверяет Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

По данным Национального объединения строителей, за последнее время больше всего подорожали металлопрокат (на 80–100%), древесина (на 40–70%) и битум дорожный (на 40–60%). В магазинах также подорожали отделочные материалы, фанера, кабельная и электротехническая продукция.

«Это системная проблема: к росту цен приводит инфляция, сбой в цепочке поставок, колебания валютных курсов, логистический и грузовой кризис. Из-за удорожания пластика на 70% выросла стоимость на сантехнику, фурнитуру, электротовары», – заявил директор по строительству «Мармакс» Юрий Хербер.

По его словам, из-за увеличения стоимости доставки и колебаний валюты растут в цене импортные материалы: краска, напольные покрытия и плитка. Кроме того, на стоимость ремонта повлиял дефицит рабочих рук из-за нехватки мигрантов.

Ранее «Толк» сообщал, что в российских магазинах к осени резко подорожает одежда и обувь. Эксперты также отметили, что инвестиции в открытие магазинов становятся очень дорогими из-за рекордного роста цен на стройматериалы.

ТОЛК