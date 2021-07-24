Горняк22: В Алтайском крае реальные зарплаты за пять месяцев выросли менее чем на 2%

Деньги. Зарплата. Рубли Фото: pixabay.com

Выше среднекраевого показателя (108,4%) темпы роста оплаты труда сложились в 26 видах экономической деятельности, где занято 238,1 тыс. человек

Средняя зарплата работников Алтайского края с января по март 2021 года составила 30 679 рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. По сравнению с прошлым годом она выросла на 8,4%.

Однако реальная зарплата с учетом инфляции, по данным краевого минтруда, составила 1,9%.

В большинстве сфер деятельности региона отмечен рост зарплат. Так, больше всех стали получать работники в обработке древесины и производстве изделий из дерева – на 22,5%, в деятельности по операциям с недвижимым имуществом – на 20,5%, в рыболовстве и рыбоводстве – на 17,5%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 14,2%,

Самую высокую заработную плату получают те, кто трудится в организациях железнодорожного и трубопроводного транспорта, финансовых и страховых компаниях, а также на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий. Их доход составляет свыше 50 тыс. рублей. В Алтайском крае 41,5%(232,7 тыс. человек) работников получают зарплату выше средней.

Однако низкой остается заработная плата у работников, занятых в производстве мебели, бумаги и бумажных изделий, в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, а также в полиграфической деятельности. В этих сферах занято 1,9% всех работников, или 10,9 тыс. человек.

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ТОЛК