Горняк22: Дожди с грозами и жара до +32 градусов придут в Алтайский край 24 июля
Лето. Погода Фото: Виталий Барабаш
Пик жаркой погоды ожидается в регионе в воскресенье — в этот день синоптики прогнозируют до +34 градусов. Прохлада придут к 27 июля
24 июля дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +27…+32 градуса. В отдельных районах в этот день пройдут кратковременные дожди с грозами, при грозах местами прольют сильные дожди. Ветер подует северо-западный, со скоростью 3-8 м/с, местами порывы достигнут 15 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.
В Барнауле в субботу воздух накалится до +28…+30 градусов. В начале дня возможен кратковременный дождь. Ветер будет северо-западный, 3-8 м/с.