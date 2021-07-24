Горняк22: День работника торговли 2021 в России: лучшие поздравления
Цветы. Букет. Праздник Фото: anncapictures с сайта Pixabay
Работников торговли в России чествуют в четвертую субботу июля. В 2021 День работника торговли — 24 июля. «Толк» подготовил подборку поздравлений с Днем работника торговли в стихах, СМС и прозе
Поздравления с Днем работника торговли в стихах
С Днем работников торговли
Поздравляю от души!
На своем рабочем месте
Вы, ребята, хороши.
Пусть не будет злых клиентов,
Жадных и скупых зануд.
И прибавит вам финансов
Ваш нелегкий, честный труд!
Больших оборотов и толпы клиентов,
Удачных закупок, продаж беспроблемных,
Налогов поменьше, побольше зарплаты,
Ну а покупателей — милых, богатых.
И ассортимента на всех чтоб хватало,
Чтоб все продавалось, а не пропадало.
Чтоб счастье — рекою! Здоровья и силы!
Чтоб были улыбчивы очень, красивы,
Чтоб только прекрасное в жизни случалось,
У вас лучше всех чтобы всё получалось!
Сегодня праздник только ваш —
Вас с Днем торговли поздравляю!
Удачных и больших продаж
Вам в этот день я пожелаю!
Пусть возрастает ваш доход,
Пускай удвоятся клиенты,
Чтобы всегда, из года в год,
В тени сидели конкуренты!
Поздравления работникам торговли в прозе
Поздравляем с профессиональным праздником всех работников сферы торговли! Желаем вам неистощимой жизненной энергии, душевного комфорта, материального и морального удовлетворения от плодотворного труда. Пусть здоровье вас не подводит, и никогда не покидают оптимизм и уверенность в завтрашнем дне. Счастья вам, успехов в делах и стабильной выручки!
Поздравляю с Днем работников торговли! Без вас нельзя представить своей жизни, вы — основа благополучной экономики и процветания страны! Желаю благодарных и приятных покупателей, высокой выручки, хороших условий труда. Пускай ваше дело приносит удовольствие, хороший доход и пользу обществу!
Поздравления в День работника торговли 2021 в СМС
С Днем работников торговли,
Дорогие продавцы!
Ваш нелегкий труд мы ценим,
Вы — большие молодцы!
Вам, работники торговли,
Наше поздравление,
Крепким будет пусть здоровье,
Отличным настроение!
С Днем работников торговли!
Пожелаю от души,
Чтоб к тебе большие толпы
За покупкой дружно шли.
С Днем работников торговли,
Повелители финансов!
Будьте прибылью довольны,
Сходятся пускай балансы.