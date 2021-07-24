Горняк22: Более 700 домов в Казенной Заимке получили воду после аварии

Душ. Горячая вода Фото: pixabay.com

22 июля часть домов осталась без воды из-за повреждения на водопроводе. Однако к ночи коммунальщики завершили работы на сетях

Поздно вечером 22 июля коммунальщики устранили повреждение водопровода в барнаульском поселке Казенная Заимка, сообщает пресс-центр администрации города. Вода уже появилась в домах оставшихся без воды местных жителей.

Для устранения аварии были привлечены две аварийные бригады Барнаульского водоканала.

Ранее сообщалось, что 15 многоэтажек в Барнауле остались без воды из-за коммунальной аварии.

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