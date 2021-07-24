Горняк22: 15-летний подросток умер в санатории Новосибирской области

Скорая помощь Фото: pixabay.com

По словам очевидцев, один или два дня назад подростки, среди которых был погибший, приехали в санаторий организованной группой

22 июля в Мочище Новосибирской области в санатории «Восток» умер 15-летний подросток, сообщает «НГС».

По словам очевидцев, примерно в 18 часов ребенок перебегал с газона на асфальт и резко упал на землю. Сразу приехала скорая и полиция, а также родители мальчика. Врачи целый час пытались реанимировать подростка, но он скончался.

«Приехали мама и папа, спросили, где ребенку плохо, им показали. Они пошли туда, и потом оттуда мама начала кричать. Все работники в шоке, у всех упадок сил, все переживают из-за этой трагедии», – рассказала одна из отдыхающих.

Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти мальчика.

Ранее «Толк» сообщал, что в Волгоградской области 17-летний подросток погиб под тоннами пшеницы. ЧП произошло в одном из крестьянско-фермерских хозяйств Даниловского района.

ТОЛК