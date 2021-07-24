Горняк22: На Алтае пьяный водитель без прав попал в ДТП с «перевертышем»

ДТП Фото: МВД по Республике Алтай

Несмотря на отсутствие прав и состояние алкогольного опьянения, водитель все же сел за руль и поехал с пассажиром ночью

Ночью 22 июля автомобиль Honda Accord съехал с дороги и опрокинулся. ДТП произошло на 630-м километре Чуйского тракта рядом с селом Шашикман в Республике Алтай, сообщает пресс-центр ГУ МВД по региону.

Как стало известно, 24-летний житель села Ело, не имея водительских прав, сел пьяным за руль. На дороге он не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась.

В результате ДТП в реанимацию попал 25-летний пассажир автомобиля, водитель не пострадал.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее сообщалось, что автомобиль Lexus снес столб и дорожные знаки на Малаховском кольце в Барнауле. Предварительно известно, что водитель не справился с управлением.

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