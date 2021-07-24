Горняк22: Под Анапой водитель на скорости подбросил в воздух пешеходов на тротуаре

ДТП Фото: pixabay.com

По предварительной версии, водитель автомобиля заснул за рулем, хотя сам мужчина утверждает, что ему стало плохо во время движения

В селе Сукко под Анапой 66-летний водитель Toyota RAV4 выехал на тротуар, где сбил троих взрослых и троих детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В Сети опубликовали видео, на котором видно, как машина, не сбавляя скорости, вылетела на пешеходный переход через встречку. Затем она врезалась в пешеходов, буквально подкинув их в воздух. В результате ДТП пострадали взрослые и дети трех, восьми и девяти лет.

По словам самого водителя, он внезапно потерял сознание и тут же пришел в себя, сообщает «Лайф».

В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице в стабильном состоянии.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае уснувший за рулем водитель улетел с трассы. Мужчина остался жив, у машины разбилось лобовое стекло и помялся кузов.

ТОЛК