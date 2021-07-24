Горняк22: Стали известны подробности гибели сотрудника УФСИН в Алтайском крае

Река. Водоем Фото: Инцидент Барнаул

Молодой человек отдыхал на берегу реки в компании своих друзей. В какой-то момент он пошел купаться и скрылся под водой

20-летний сотрудник УФСИН, который утонул в водоеме Рубцовского района, отдыхал на природе в компании друзей, сообщает паблик «Инцидент Рубцовск». Инцидент произошел вечером 21 июля на реке Склюиха в районе села Калиновка (протока реки Алей).

По словам очевидцев, молодые люди отдыхали и выпивали алкоголь. Один из них пошел купаться, несмотря на то, что не умел плавать. В какой-то момент молодой мужчина скрылся под водой. Его тело нашли в тот же день сотрудники МЧС.

Известно, что погибший работал в ИК №4 Рубцовска, его должность не уточняется. Похороны должны пройти 23 июля в селе Волчиха.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае утонул 20-летний сотрудник УФСИН. Тело мужчины нашли в водоеме на глубине шести метров.

ТОЛК