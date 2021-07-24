Горняк22: Под Новосибирском катер с людьми перевернулся на Оби

Катер Фото: pixabay.com

В аварийно-спасательную службу сигнал о ЧП поступил в три часа ночи. В настоящее время специалисты устанавливают причины случившегося

23 июля в районе Красного Яра Новосибирской области на реке Оби перевернулся катер с четырьмя людьми, сообщает «НГС».

Стало известно, что один из пассажиров выбрался на берег и вызвал спасателей. В экстренные службы позвонила также и жена одного из пострадавших.

По предварительной информации, всех пассажиров удалось спасти. Все находившиеся на катере люди были в спасательных жилетах.

Ранее в Алтайском крае утонул 20-летний сотрудник УФСИН. Тело мужчины нашли в водоеме на глубине шести метров.

ТОЛК