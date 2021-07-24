Горняк22: В Барнауле в районе Потока рванули трубы с водой из-за опрессовки

Коммунальная авария Фото: Инцидент Барнаул

На опубликованных кадрах видно, что вода растекается по проезжей части и парковке, далее течет до другим улицам. Автомобилям приходится ехать по глубокой луже

Днем 23 июля в Барнауле возле Крытого рынка по адресу: ул. Германа Титова, 8а случилась коммунальная авария, сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, вода бьет из-под люков и вытекает наружу.

«За две минуты образовалась огромная лужа», – говорят горожане.

Поток воды уже добрался до улицы Смирнова, она течет рядом с Северо-Западной, сообщили «Толку» очевидцы.

По данным пресс-центра администрации города, коммунальная авария произошла в результате опрессовки теплосети. Сейчас на месте работает бригада. Выход воды наружу прекращен.

Напомним, с 19 июля по 5 августа у барнаульцев, проживающих по контуру ТЭЦ-2, отключили горячую воду – здесь проходит заключительный для города этап опрессовки теплосетей.

ТОЛК