Горняк22: Clubhouse открыл доступ для пользователей без приглашения

Clubhouse Фото: pexels.com

Представители сервиса также отметили, что социальная сеть теперь будет доступна не только пользователям iOS, но и Android

Соцсеть Clubhouse разрешила пользователям без приглашений присоединиться к сервису, сообщает ТАСС.

«Мы устранили нашу систему списков ожидания, чтобы каждый мог присоединиться», – заявили в пресс-службе соцсети.

В пресс-релизе также указали, что с момента запуска сервиса ее команда выросла с восьми человек до 58, а число создаваемых комнат ежедневно достигает полумиллиона.

Clubhouse – это новый тип соцсети, который основан на голосовой связи. В Clubhouse есть специальные «комнаты», где выступают спикеры и нет текстовых постов.

Ранее «Толк» сообщал, что Илон Маск предложил Кремлю пообщаться в соцсети Clubhouse. В Twitter миллиардер написал сообщение официальному аккаунту Кремля.

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