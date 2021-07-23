Горняк22: Студенты АГМУ боятся, что за отказ от вакцинации их могут не допустить к учёбе

АГМУ. Вуз Фото: Анна Меньшикова, Толк

Всем студентам-медикам АГМУ рекомендовано привиться до 15 августа, так как с 28 августа начнут действовать ограничения на вход в учебные лаборатории и корпуса

Штаб АГМУ по профилактике коронавируса принял решение запретить вход в университет для студентов и преподавателей, которые не привиты и не имеют антител к ковиду по уважительной причине, сообщает altapress.ru.

Ограничения начнут действовать с 28 августа – в преддверии нового учебного года. Потребуется предоставить документ о вакцинации, или сведения о менее чем шесть месяцев назад перенесенном коронавирусе, или медотвод. Старосты должны собрать справки о вакцинации или медотводах до 15 августа.

Сотрудники и обучающиеся также могут привиться первым и вторым компонентом вакцины на базе консультативно-диагностического центра АГМУ по адресу: ул. Кирова, 60, сообщает сайт вуза.

Студенты-медики в личной беседе рассказали, что проживать в общежитии и учиться без вакцинирования будет нельзя, однако документ носит рекомендательный характер.

Кроме того, корреспондентам altapress в пресс-службе вуза рассказали, что пока нет решения по отстранению от занятий непривитых студентов. Такое решение, возможно, примут ближе к началу учебного года.

ТОЛК