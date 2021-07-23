Горняк22: Эксперты предупредили россиян о способе мошенничества через «Госуслуги»

Госуслуги, компьютер. Фото: pixabay.com

По мнению экспертов, надежность аккаунтов на портале сможет повысить биометрия, например вход по FaceID или скану сетчатки

Эксперты предупредили граждан о новом способе обмана через сайт «Госуслуги». Мошенники начали оформлять кредиты от имени ничего не подозревающих россиян, сообщает «РБК».

«Взлом учетной записи, подбор пароля или утечка данных могут привести к тому, что мошенник получит доступ к аккаунту на «Госуслугах» и попытается это монетизировать», – заявил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Стало известно, что злоумышленники обманом получают доступ к аккаунту жертвы на портале «Госуслуги». Меняют в нем номер телефона и электронную почту, а затем берут от имени зарегистрированного гражданина кредит.

По словам Ульянова, повысить уровень защиты аккаунта можно, включив двухфакторную аутентификацию для входа в личный кабинет. Кроме того, нужно придумать надежный пароль.

«Я надеюсь, что на сайте скоро появится возможность ограничить область использования аккаунта, чтобы человек сам мог выбирать уровень риска и набор доступных опций», – подчеркнул специалист.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле банда мошенников похищала деньги через сайты микрозаймов. Теперь им грозит до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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