Горняк22: Правительство Алтайского края закупается инкассаторскими баулами

Сумки. Чемоданы Фото: pixabay.com

По условиям, выдвинутым управделами правительства, поставка инкассаторских сумок должна быть выполнена в срок до 1 сентября

Управление делами губернатора Алтайского края и правительства региона заключает контракт на сайте госзакупок на поставку десяти сумок-баулов на сумму в 60 тысяч рублей.

В техзадании указано, что это должны быть сумки инкассаторского типа из полиэстера с усиленными лямками и дном. В сумке должны быть два прозрачных кармана и внутри пять перегородок. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

Зачем правительству края нужны такие сумки и с какой целью они будут использоваться, корреспондентам узнать не удалось. По контракту, сумки должны быть доставлены на пр. Ленина, 59 не позднее 1 сентября 2021 года.

Поставщиком выступает ИП Жанна Андреева, который уже имеет опыт продажи подобных сумок для государственных учреждений, органов и ведомств. По данным «Банкфакс», у этого же предпринимателя управделами правительства в прошлом году закупило десять папок-портфелей.

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