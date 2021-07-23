Горняк22: Чайковский и Моргенштерн признаны лучшими российскими музыкантами за рубежом
Spotify Фото: pixabay.com
В пресс-службе Spotify отметили, что Чайковский уже не первый раз оказывается самым популярным русским музыкантов за границей. Его творения можно найти примерно в 100 редакционных плейлистах
Композитор Петр Чайковский возглавил список самых прослушиваемых российских музыкантов за рубежом по версии Spotify. В топ-10 также оказались рэпер Моргенштерн и группы «Тату», сообщает ТАСС.
На втором месте рейтинга оказался дуэт из Ижевска Rauf & Faik, третье место занял рэпер Моргенштерн. В десятку популярных за рубежом российских музыкантов также попали диджей ARTY, певец Jony, проект IC3PEAK, хип-хоп-дуэт Miyagi & Andy Panda, исполнитель электронной музыки Tony Igy и группа «Тату», которая в этом году отметила 20-летие своего дебютного альбома.
Замкнул топ-10 Сергей Рахманинов. В пресс-службе Spotify отметили, что при жизни композитор считал, что мало что хорошего сделал, но статистика Spotify говорит о том, что его творчество востребовано не только в России, но и за рубежом.
Ранее Моргенштерн и Алена Швец стали самыми популярными российскими музыкантами. Сервис Spotify проанализировал интересы русских слушателей в честь годовщины своего официального запуска.