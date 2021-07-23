Горняк22: Урожай в реку. Что станет с ценами на гречку в Алтайском крае

Гречневая крупа Фото: belrynok.ru

Переработчики гречихи считают, что запрет на экспорт этой культуры негативно скажется на них и сельхозпроизводителях, а вот потребители выиграют, но ненамного

Введенный 5 июня правительством России запрета на вывоз гречневой крупы за границу уже вынудил часть предприятий приостановить переработку этой культуры из-за низкого спроса. Переработчики ждут снятия санкции, а сельхозпроизводители опасаются падения цены на гречиху.

«Бессмысленная идея»

Алтайский край – один из регионов лидеров по выращиванию и переработке гречихи. В этой сфере занято порядка 60 предприятий. По данным управления пищевой и перерабатывающей промышленности, 40% из них были вынуждены приостановить производство из-за низкого спроса. Продавать за рубеж крупу они не могут в связи с запретом, а внутренний рынок уже перенасыщен.

15 августа, 10:17

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По оценкам экспертов, средняя цена за тонну гречки у производителей Алтайского края выросла до 52,9 тысяч рублей, что спровоцировало рост цен на потребительском рынке

Как отметил руководитель одной из крупнейших компаний по переработке гречихи «Сибиряк» Евгений Полещук, в сложившихся условиях работать стало невыгодно. Поэтому часть предприятий приостановили производство, в результате чего несут серьезные убытки.

Он пока на этот шаг не решается, так как пострадает персонал, да и реанимировать производство будет непросто.

Полещук считает запрет на экспорт мерой бессмысленной, так как в накладе остались переработчики и сельхозпроизводители, а вот потребители особой пользы не почувствуют.

«Вот сколько вы гречневой крупы покупаете в месяц? Максимум два-три пакета. Если цена на нее в магазинах упадет на 10 рублей, то в итоге сэкономите 20 рублей, при этом 150 рублей отдадите за килограмм моркови. А переработчики и крестьяне понесут миллионные убытки. Какой смысл тогда закрывать границы? «, – делает расчеты Полещук.

Переработчик отмечает, что ситуация в отрасли может выравняться, когда откроют границы для экспорта. Если нет, то многие предприятия пойдут под банкротство. Так как учитывая объемы производства гречневой крупы в регионе, конкуренция на внутреннем рынке будет жесткая.

«Продавать или высыпать?»

Обвал закупочных цен ожидают и сельхозпроизводители. Руководитель компании «Советская крупа» Валерий Семейкин вспоминает 2017 год, когда из-за запрета на экспорт цена на пшеницу упала с 11 тыс. рублей до 8 тыс. рублей за тонну.

«Вспомните тот год. Фермера стрелялись, кто-то банкротился, высыпая урожай в реку, так как продавать не было смысла. Если границы в сентябре не откроют, то же самое будет. Наше предприятие традиционно засевает гречихой большие площади, в этом году ожидаем богатый урожай. Что будем делать, если он окажется невостребованным, не знаю», – говорит руководитель сельхозпредприятия.

«Катастрофы нет и не будет»

А вот руководитель оптовой компании «Алтайское полюшко», занимающейся закупом и продажей гречневой крупы Надежда Тырышкина считает, что катастрофы нет и не будет. С ее слов, в июне и июле традиционно сокращается экспорт, так как зарубежные покупатели ждут нового урожая. Как правило, этот период переработчики используют для ремонта и уборки помещений.

«Весь этот надуманный ажиотаж может напротив привести к росту цен на крупу в магазинах, так как население, опасаясь дефицита, начнет скупать ее пачками. Возможно, кому-то выгодно распространять подобного рода информацию, чтобы зафиксировать цены на гречиху для нового урожая. Оптовая цена сейчас действительно упала с 67 до 58 рублей за килограмм. Разница незначительная, но, тем не менее, благодаря закрытию границ удалось не допустить роста, что безусловно было бы, так как к середине лета запасов гречихи в крае практически не осталось», – считает Тырышкина.

Напомним, инициатива об ограничении экспорта гречихи и крупы из нее принадлежит Минсельхозу РФ. Ведомство обосновывает это необходимостью сохранить объемы продукции на российском рынке и не допустить резких колебаний цен.

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