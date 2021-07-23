Горняк22: День дачника 2021: лучшие поздравления с праздником

Дача. Отдых. Лето Фото: freepik.com

В 2021 году День дачника отмечают 23 июля. «Толк» подготовил подборку приятных поздравления с Днем дачника в стихах и прозе, чтобы вы могли порадовать близких добрыми словами

Поздравления с Днем дачника 2021 в стихах

Радость наша и удача –

Это ты, конечно, – дача!

Здоровья, счастья и любви!

С Днем дачника и праздником всей Земли!

Выходит жизнь твоя – удачная,

Все потому, что она – дачная.

Пусть солнце дарит вам улыбки,

И счастье будет пусть в избытке!

Пусть Матушка-земля и ваша дача

Подарят вам любви и счастья.

Здоровья крепкого в придачу,

Во всем задуманном – удачу,

Мира, дружбы, счастья, ласки,

Чтобы жизнь была, как в сказке!

Поздравления в День дачника в прозе

С Днем дачника! Желаем не знать, что такое боль в спине! Пусть все сорняки исчезнут вместе с вредителями, а труд на даче приносит только удовольствие!

Поздравляем с Днем дачника! Желаем отметить праздник на любимом месте, в кругу близких и без утомительной работы! Доброго урожая и много счастливых минут на любимой даче.

Источники – 1RRE и «Курьер Среда»

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