Горняк22: 30-градусная жара и небольшой дождь ожидаются в Алтайском крае 23 июля

Жара. Лето. Погода Фото: Анна Меньшикова

Жара продлится еще несколько дней и достигнет пика в воскресенье. Со вторника синоптики прогнозируют небольшую спасительную прохладу

23 июля дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +26…+31 градус. В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер подует северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы достигнут 16 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле в пятницу воздух прогреется до отметок +28…+30 градусов. В конце дня возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.

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