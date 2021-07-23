Горняк22: Всемирный день китов и дельфинов 2021: история и суть праздника

Дельфин. Вода. Океан Фото: pixabay.com

После двухсот лет истребления китов начал действовать запрет на китовый промысел. Эту важную дату закрепили созданием целого праздника — Всемирного дня китов и дельфинов

Всемирный день китов и дельфинов (World Whale and Dolphin Day) – 23 июля.

Праздник появился в 1986 году, после введения запрета на китовый промысел. В 1982 году, 23 июля Международная китобойная комиссия запретила охотиться на китов и торговать их мясом, пишет «Календарь событий».

Несмотря на запрет убивать китов, человеческая угроза по-прежнему нависает над дельфинами и китами. Речь идет от отлавливании морских млекопитающих для дельфинариев, океанариумов и цирков.

Для России День китов и дельфинов имеет особое значение. В морях РФ обитает несколько десятков видов китов, дельфинов и тюленей. Многие из них находятся под угрозой. Они занесены в Красную книгу.

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