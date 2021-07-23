Горняк22: На алтайской трассе опрокинулся прицеп с бревнами

Авария на дороге в Павловске Фото: Инцидент Барнаул

Очевидцы происшествия сравнили ситуацию со сценой из знаменитого триллера «Пункт назначения», когда выпавшие из лесовоза бревна стали причиной цепной реакции смертельных ДТП на трассе

Плохо закрепленные бревна рассыпались по проезжей части и обочинам, выпав из прицепа лесовоза на объездной дороге в Павловске. Об инциденте сообщают соцсети.

Авария на дороге в Павловске Фото: Инцидент Барнаул

Отмечается, что пострадавших нет, выпавшие бревна не создали помех дорожному движению и не стали причиной ДТП.

Между тем жители Павловска заметили, что весь лес стоит в пеньках – ленточный бор в их районе активно вырубают.

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