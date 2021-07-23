Горняк22: В Алтайском крае уснувший за рулем водитель улетел с трассы

ДТП в Михайловском районе Фото: Инцидент Барнаул

Вылетевшая с трассы Toyota значительно пострадала: у машины разбито лобовое стекло и значительно помят кузов. Водитель остался жив

21 июля у села Ракиты Михайловского района произошло ДТП – автомобиль улетел с трассы. Сообщается, что водитель уснул за рулем, однако остался жив. Об этом пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Жители края в комментариях под публикацией фото с места аварии пишут, что самое страшное для водителя – это недосып, «никакой кофе никогда не поможет и не убережет от аварии».

ТОЛК