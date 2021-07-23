Горняк22: На Сахалине убийца восьмилетней девочки получил пожизненный срок

Суд Фото: pixabay.com

Обвиняемый не признал свою вину и заявил, что все преступления совершила его жена. Женщина, наоборот, обвиняла во всем своего мужа

В Сахалинской области суд приговорил 45-летнего местного жителя к пожизненному лишению свободы за убийства трех человек и изнасилования девочек, его 31-летнюю супругу осудили на 15 лет колонии общего режима за похищение ребенка и подстрекательство, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Суд установил, что в июле 2020 года обвиняемый и его жена похитили восьмилетнюю девочку, которая одна шла по обочине дороги в центр Южно-Сахалинска. Супруги предложили школьнице подвезти ее. Девочка плохо ориентировалась в городе и согласилась сесть в микроавтобус.

После этого подсудимые отвезли потерпевшую в лес, где пьяный обвиняемый изнасиловал девочку и совершил над ней насильственные действия сексуального характера. Затем мужчина задушил ребенка, надев ей на голову полиэтиленовый пакет. Позже ее тело он бросил в реку.

Кроме того, в 2001 году подсудимый убил гражданина Китая и жительницу областного центра. Суд также признал его виновным в изнасиловании 12-летней девочки, которое он совершил в 2018 году.

Помимо тюремного заключения суд обязал обвиняемых выплатить 3 млн 900 тыс. рублей компенсации матери погибшей девочки. Также у них конфискуют имущество.

Ранее «Толк» сообщал, что в Бурятии в убийстве годовалого мальчика подозревают сожителя бабушки. На теле ребенка нашли несколько десятков колото-резаных ранений.

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