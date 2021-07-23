Горняк22: В Барнауле женщина на простынях спустилась из окна шестого этажа

Открытое окно Фото: pexels.com

Женщина утверждает, что якобы в квартире, откуда она сбежала, находится реабилитационный центр для алкоголиков и наркозависимых

Утром 22 июля женщина по связанным простыням спустилась из окна шестого этажа в доме на улице Солнечная Поляна, 7, в Барнауле. О происшествии сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

На фото видно, что простыни заканчиваются примерно на уровне второго этажа. Возможно, оттуда и упала женщина. Известно, что она осталась жива, но получила серьезные травмы – так, у нее диагностировали рваную травму ноги и ушибы.

По ее словам, в квартире находится реабилитационный центр, в котором закрыли людей, имеющих зависимость от вредных привычек.

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