Горняк22: Стас Пьеха высказался об изгнании из дома избившей его сына женщины

Стас Пьеха Фото: instagram.com/wolfieha

Судья Владислав Безбородов ранее назвал жену истеричкой и подчеркнул, что не намерен терпеть подобное поведение в своем доме

Певец Стас Пьеха прокомментировал решение футбольного судьи Владислава Безбородова, который выгнал из дома свою жену Ирину, напавшую на семилетнего сына и тещу исполнителя, сообщает «Газета.ру».

«Не жалко ли мне Безбородову? Я сейчас занимаюсь только вопросами здоровья своего сына и его бабушки, на которую тоже было совершено нападение и которую тоже избили, а не касаюсь других вопросов – особенно вопросов семьи Безбородовых», – объяснил он.

Артист подчеркнул, что случившееся является их личным семейным делом и он не должен это как-то комментировать. Певец отметил, что до нападения на его ребенка он не был знаком с семьей Безбородовых.

По словам певца, его сына госпитализировали после избиения Ириной Безбородовой. Врачи зафиксировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение мозга. Следователи возбудили уголовное дело. Председатель СК РФ Бастрыкин взял дело на контроль.

Напомним, что в коттеджном поселке под Санкт-Петербургом сын Стаса Пьехи стал жертвой нападения соседки Ирины Безбородовой. Конфликт начался после того, как мальчик поссорился с сыном Безбородовой и женщина выгнала ребенка из своего дома. Мальчик обиделся и проткнул карандашом надувной бассейн женщины.

После этого Безбородова избила ребенка и несколько раз ударила его бабушку, которая вступилась за внука. При этом сама нападавшая заявила, что не била ребенка, а только резко дернула его за руку и бросила на землю.

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