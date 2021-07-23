Горняк22: Россиянка на машине насмерть сбила своего семилетнего сына

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Точную причину смерти ребенка установят после судебно-медицинской экспертизы. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося

В Красноармейске Саратовской области в ДТП погиб семилетний мальчик. Следователи подозревают 34-летнюю женщину в наезде на своего сына, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, вечером 21 июля во дворе дома на улице Западной женщина на автомобиле Chevrolet Niva наехала на своего сына. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти ребенка.

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