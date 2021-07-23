Горняк22: В Москве 15-летнюю школьницу изнасиловали на вписке

Насилие Фото: pixabay.com

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося

18 июля в Москве 15-летнюю школьницу изнасиловали на вечеринке, сообщает «РЕН ТВ».

Стало известно, что семиклассница отпросилась у матери в гости к подруге с ночевкой. В квартире к подросткам присоединились знакомые – 20-летний курьер и его 16-летняя девушка. Гости принесли алкоголь. Через некоторое время девушка парня уехала, а подростки продолжили выпивать.

В какой-то момент потерпевшая потеряла сознание. Ночью она очнулась в одном нижнем белье. Вместе с ней в комнате находились подруга и знакомый. Школьница заподозрила, что ее изнасиловали.

Полицейские задержали подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ (развратные действия).

Ранее «Толк» сообщал, что жительницу Барнаула обвиняют в убийстве таксиста, якобы изнасиловавшего ее. Адвокат считает, что следствие пытается скрыть врачебную ошибку и «повесить» на его подзащитную труп мужчины.

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