Горняк22: Что за фильм «Время» выходит в кинотеатрах и чем он интригует зрителей

Фильм "Время" (2021) Фото: Фрагмент постера к фильму

22 июля 2021 в российский прокат выходит триллер «Время» – лента Найта Шьямалана о загадочном тропическом пляже, где время течет совсем не так, как ему положено

Сюжет фильма «Время» (2021)

Семья приезжает отдохнуть на тропический остров, на уединенный пляж. Через некоторое время они находят труп женщины, который за час разложился до костей, а потом дети повзрослели на несколько лет, рассказывает «Киномир».

«Мы здесь не случайно», – произносит один из героев в трейлере фильма «Время».

Актеры фильма «Время» (2021)

В ленте снялись Томасин МакКензи, Руфус Сьюэлл, Эмбет Дэвидц, Эбби Ли, Элайза Сканлен, Алекс Вулф, Гаэль Гарсия Берналь, Кен Люн, Вики Крипс, Иман Эллиотт, сообщает kinonews.ru.

Режиссер и сценарист – М. Найт Шьямалан, известный по фильмам «Сплит», «После нашей эры», «Повелитель стихий», сериалу «Прислуга».

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