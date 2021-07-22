Горняк22: Врач скорой помощи заявил о риске самолечения антибиотиками при коронавирусе

Таблетки. Болезнь Фото: pexels.com

Врач подчеркнул, что самостоятельный прием таких серьезных препаратов, как антибиотики, может привести к непредсказуемым последствиям для организма

Крайне неправильная теория – если соседу помогло лечение, то поможет и мне. Самолечение – контрпродуктивно и опасно, заявил главврач частной скорой медицинской помощи Лев Авербах, сообщает «Слово и Дело».

«Год назад врачи и весь медицинский персонал были героями. Сегодня, на фоне инфошума вокруг коронавируса, к ним все меньше доверия. А вот доверие к соседке, которая переболела, и какой-то препарат помог ей выздороветь – возросло», – отметил специалист.

По его словам, люди не думают о том, что врач назначает антибиотики строго по рецепту из-за индивидуальных особенностей организма, о которых соседка по лестничной клетке может не догадываться.

Врач напомнил, что антибиотики не помогут укрепить иммунитет, снять симптомы или ускорить процесс выздоровления от вирусной инфекции. Поэтому не нужно их пить для профилактики. Такие препараты назначаются в случае, если больному уже поставили диагноз.

Ранее врач объяснил, может ли прививка от коронавируса оставить шрам. По его словам такое действительно может случиться, если медик ввёл вакцину неправильно.

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