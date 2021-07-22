Горняк22: «Секси мама индахаус»: певица Нюша беременна вторым ребенком

Певица Нюша Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Свое интересное положение артистка рассекретила в новом клипе на песню «Небо знает», показав голый округлившийся живот

30-летняя певица Нюша беременна – об этом стало известно после премьеры нового клипа артистки – в финальной сцене ролика она появляется с округлившимся животом.

Сразу после выхода клипа Нюша опубликовала на своей странице в Instagram фото, где уже не скрывает своего положения – она в коротком обтягивающем платье салатового цвета, где отчетливо виден живот беременной певицы. Публикацию артистка подписала фразой «Секси мама индахаус».

Поклонники певицы горячо поздравляют ее с беременностью.

«Ню, поздравляю, солнышко»,

«Сюрприз — бомба»,

«Поздравляю с беременностью, солнышко», — пишут пользователи.

Напомним, что в 2017 году исполнительница вышла замуж за главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. В 2018 году у пары родилась дочь Симба.

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