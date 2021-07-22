Горняк22: В Барнауле подросток с тяжелыми травмами после ДТП попала в больницу
ДТП. Авария Фото: pixabay.com
Два молодых водителя встретились на перекрестке и не справились с возникшей ситуацией, в результате пострадала девочка-подросток
В ОГИБДД по Барнаулу рассказали подробности вечернего ДТП на улице Гущина, у дома №100, которое произошло 20 июля.
Столкновение произошло между автомобилем Lada Priora, за рулем которой был 30-летний водитель, и автомобилем ГАЗ 3102 («Волга»), которым управлял 19-летний парень.
Известно, что Lada не уступила дорогу «Волге», которая двигалась по главной, в результате чего «Волга» сбила 16-летнюю девочку, которая шла по тротуару.
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Как сообщили в ГИБДД, с травмами разной степени тяжести девочку доставили в ГБ №1. В ходе разбирательства было установлено, что у водителя автомобиля ГАЗ-3102 вообще не было прав на управление транспортным средством.