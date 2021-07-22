Горняк22: В Ставрополе начальника ГИБДД подозревают в получении взяток на 19 млн рублей

Алексей Сафонов Фото: stavregion.ru

В связи с инцидентом глава МВД России принял решение отстранить от должности начальника МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина

В Ставрополье начальник ГИБДД Алексей Сафонов и шесть его подельников задержаны по подозрению в получении взяток на 19 млн рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, Сафонов возглавлял группу, в которую входили бывший начальник ГИБДД Александр Аржанухин, инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц.

По мнению следствия, несколько лет участники группы изготавливали фальшивые пропуска, которые не были подкреплены какими-либо нормативными актами. Позже группировка продавала их перевозчикам зерновых культур и инертных грузов в Ставропольском крае. Такие пропуска позволяли им с нарушениями беспрепятственно проезжать через передвижные и стационарные посты ГИБДД.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Силовики провели более 80 обысков, в рамках которых изъяли у Сафонова и его предполагаемых подельников деньги и автомобили.

В Воронеже бывшего замглавы ГИБДД Игоря Качкина задержали по подозрению во взяточничестве. В 2020 году у родственников полицейского нашли 22 квартиры, сообщает «РБК».

Ранее «Толк» сообщал, что депутата АКЗС подозревают в хищении 12 млн рублей. По данным следствия, в 2020 году Сергей Сивец лично создал поддельный договор на выполнение работ по содержанию дорог.

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