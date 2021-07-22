Горняк22: Пьяный житель Кузбасса насмерть сбил мужчину и уехал с телом в кафе

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Мужчина довез труп до заведения, в котором начал отмечать день рождения родственницы. Разбитая машина с телом погибшего при этом стояла рядом

В Кемеровской области судят 33-летнего жителя города Белова, который пьяным сел за руль, сбил 57-летнего пешехода и приехал с его телом на день рождения родственницы, сообщает «Интерфакс».

По данным следствия, летом прошлого года пьяный мужчина ночью поехал в кафе на день рождения родственницы. Он вел автомобиль Toyota со скоростью более 120 км/ч, не справился с управлением и выехал на обочину, где сбил мужчину.

От удара погибший застрял в стекле автомобиля и частично оказался внутри салона. От полученных травм мужчина скончался. Обвиняемый не стал избавляться от тела и уехал с места ДТП, по дороге столкнувшись с другим автомобилем. Полицейские задержали водителя в кафе, где он отмечал праздник.

Обвиняемого осудят по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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