Горняк22: В Барнауле «Жигули» протаранили несколько автомобилей на парковке

Авария. ДТП Фото: pixabay.com

В соцсетях барнаульцы опубликовали видео с участниками ДТП: у «Лады» полностью смята передняя часть кузова, другие машины также пострадали

Утром 21 июля в Барнауле автомобиль ВАЗ-2104 по неизвестным причинам врезался в несколько авто, которые были припаркованы на улице Ткацкой. Об инциденте сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что на месте происшествия работают скорая помощь, полиция и МЧС. О пострадавших в ДТП не сообщается.

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