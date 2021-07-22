Горняк22: В Китае прорвало плотину и затопило город и метро: есть погибшие

Наводнение в Китае Фото: кадр из youtube.com

В Чжэнчжоу власти объявили режим ЧС. В городе нарушено транспортное сообщение, в отдельных районах нет света и воды, аэропорт отменил 260 рейсов

В китайском городе Чжэнчжоу из-за наводнения 12 человек погибли в затопленном метро, сообщает ТАСС.

Из-за проливных дождей вода скопилась над пятой линией городского метрополитена и стала проникать в тоннель. Руководство метро экстренно обесточило ветку и остановило движение. Один из поездов с пассажирами остановился на затопленном участке между станциями.

Сотрудники метрополитена эвакуировали из тоннеля около 500 человек. 12 человек погибли, ещё пять получили ранения и госпитализированы.

Спасатели из-за наводнения эвакуировали в городе около 100 тысяч человек, 15 улиц Чжэнчжоу объявлены опасными для передвижения. Разрушена плотина рядом с городом. Более 6 тысяч военных и сотрудников пожарной службы участвуют в спасательных операциях.

Тревогу у властей вызывает состояние дамб на водохранилищах вокруг и в городах провинции. По оценкам метеорологов, дождь может утихнуть только в четверг.

Ранее десятки человек стали жертвами сильнейшего наводнения в Германии. Канцлер Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших.

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