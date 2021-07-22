Горняк22: Житель Алтая получил девять лет колонии за ДТП, в котором погибли врачи

Суд Фото: pixabay.com

Молодой водитель, управлявший автомобилем в нетрезвом виде, год назад на высокой скорости врезался в ВАЗ, в котором ехали сотрудники майминской больницы

Алтайский районный суд Алтайского края вынес приговор 22-летнему жителю Горно-Алтайска. За пьяное ДТП он получит срок наказания в виде девяти лет лишения свободы, сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Год назад, 27 июля, он пьяным сел за руль автомобиля Hyundai Avante и на участке дороги «Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь» на высокой скорости вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21093.

В результате аварии ВАЗ превратился в груду металла, в машине были молодые сотрудники Майминской ЦРБ – врач УЗИ и специалист по информационным технологиям, они погибли.

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